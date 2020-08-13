Астролог объяснила, что опасно делать в разные фазы Луны Фото: Shutterstock

Астролог Алена Никольская объяснила, как разные фазы Луны влияют на здоровье и эмоциональное состояние людей. Оказывается, для того, чтобы жить в гармонии и избегать конфликтов, стоит обращать внимание на фазы Луны. А зная особенности каждого из трех лунных циклов, можно с легкостью планировать важные дела, не опасаясь рисков.

Новолуние и растущая Луна – считает главным в лунном цикле. Это время радикальных перемен и новых проектов, создания чего-то необычного. Для того, чтобы легко пережить данный цикл, за сутки до наступления новолуния и два дня после него, нужно заняться планированием, разобраться, что нужно сделать для счастливой жизни. Когда первый этап прошел, и Луна начинает расти, можно думать о личной жизни.

Это самый подходящий период для тех, кто страдает от одиночества. Отношения, начатые в это время, имеют большие шансы на успех. Если говорить о работе, то данный период является наиболее подходящим для приема сотрудников на работу. А еще в это время целесообразно посещать косметолога, все процедуры дадут отличный результат.

Полнолуние считается временем экспрессии и накала страстей. Многих в этот период тянет на авантюры, люди стремятся доказать окружающим свою правоту. Но лучше воздержаться от подобных поступков, так как велик риск попасть в сложную ситуацию, нажить затяжной конфликт.

- Близким людям стоит прощать яркие эмоции и эксцентричность. А себе разрешать не напрягаться и не нервничать. Тяжелые виды спорта также противопоказаны. Если есть возможность, то стоит отложить на иное время процедуры по регистрации, - советует Никольская в беседе с Пятым каналом.

Убывающая Луна или «умирающая Луна» - идеальное время для завершения старых проектов, избавления от чего-то ненужного.

- Мечтали распрощаться с вредной привычкой, перестать общаться с неприятными людьми, устранить недостатки – смело дерзайте. А вот если в это время расстаться с возлюбленным, то вернуть отношения будет крайне сложно, - заключила астролог.