Актер Михаил Ефремов переведен в обычную палату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актера Михаила Ефремова перевели в обычную палату из реанимации Боткинской больницы, сообщает канал 360.

Ранее его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что у актера подозрение на инсульт.

Напомним, что 11 августа в Пресненском зале суда должно было состоятся заседание по делу о ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Но слушание так и не началось. Внезапно знаменитому артисту стало плохо и ему вызвали скорую. Ефремова вынесли на носилках прямо из здания суда. Судья перенесла заседание на 18 августа.

8 июня на Садовом кольце джип Михаила Ефремова нарушил двойную сплошную и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм житель Рязани скончался в НИИ Склифосовского. В крови Ефремова экспертиза обнаружила алкоголь и следы наркотиков. После ДТП актер признал вину, но как только начался судебный процесс, адвокат стал заявлять, что актер теряет память и не помнит момент аварии.