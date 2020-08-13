МВД Беларуси: Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остаётся высоким

В МВД заявили, что протесты в Беларуси перестали быть массовыми Фото: REUTERS

Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким, заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Она также отметила в сообщении в своём Telegram-канале, что 103 сотрудника силовых структур пострадали в акциях протеста с 9 по 13 августа. Чемоданова уточнила, что 28 из них госпитализированы.

- Вчера в Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие, - рассказала представитель МВД.