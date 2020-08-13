Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

СК Беларуси ищет координаторов протестов в Минске

Следователи считают, что демонстрантов кто-то организовал профессионально
Ася КузнецоваАсяКузнецова
Комментарии (9)Комментарии (9)
СК Беларуси считает, что толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел

СК Беларуси считает, что толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел

Фото: REUTERS

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что устанавливают личности координаторов протестов в Минске. Сотрудники СК пришли к выводу, что демонстрантов организовывали профессионально и призывали к насилию в отношении силовиков.

- В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям, - сказано в сообщении СК Беларуси.

Протесты в Белоруссии