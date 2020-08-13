СК Беларуси ищет координаторов протестов в Минске

СК Беларуси считает, что толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел Фото: REUTERS

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что устанавливают личности координаторов протестов в Минске. Сотрудники СК пришли к выводу, что демонстрантов организовывали профессионально и призывали к насилию в отношении силовиков.

- В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям, - сказано в сообщении СК Беларуси.