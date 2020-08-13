Эксперты назвали наиболее пострадавшие от увольнений города России

Названы наиболее пострадавшие от увольнений города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ситуация на рынке труда в августе почти вернулась к средним «довирусным» показателям. Исследования, проведенные Финансовым университетом при Правительстве РФ показали, что проблема увольнений, в основном преодолена.

«Введение карантинных мероприятий для борьбы с распространением коронавируса привело к полному или временному закрытию ряда компаний и предприятий, что, в свою очередь, вызвало волну увольнений персонала и снижения заработной платы», - отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Эксперт добавил, что после снятия ограничительных мер была зафиксирована вторая волна сокращений сотрудников. Она была вызвана тем, что бизнес оценил свои потребности в новых условиях и начал избавляться от лишних сотрудников. Однако к концу июля, августу ситуация на рынке труда начала улучшаться.

«К концу июля, как показало исследование, процесс сокращений персонала был в основном закончен, и рынок труда стабилизировался», - цитирует директора «Российская газета».

При этом специалист добавил, что некоторые регионы почти не пострадали от увольнений, а в других сокращения были весьма масштабными. Так, отмечается, что наибольшее число увольнений было зафиксировано в таких городах, как Хабаровск, Волгоград, Иваново, Курган и Нижневартовск. Менее всего пострадали сотрудники в Махачкале, Сочи, Нижнем Новгороде, Грозном и Уфе, передает «Свободная пресса».