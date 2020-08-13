Руководство "БелАЗа" сообщило, что на заводе прошла встреча с работниками, а не забастовка

Руководство предприятия и города Жодино пригласило на встречу работников, которые могут задать вопросы относительно происходящих в стране событий Фото: REUTERS

Руководство завода "БелАЗ" опровергло информацию о забастовке на заводе. Они пояснили, что власти города Жодино (в Минской области) и руководство ОАО "БЕЛАЗ" провели встречу с сотрудниками завода, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события.

- Производство продолжает работать, ничего не останавливалось, - заявили представители заводу в беседе с ТАСС.

Ранее агентство Sputnik Беларусь сообщило, что работники "БелАЗа" требуют объявить общенациональную забастовку.

Руководство также сообщило, что присутствовать на встрече может любой желающий.

На видео, опубликованном KP.ru, видно большую колонну работников завода на территории, а проезжающие автомобилисты сигналят им в поддержку, жители Жодина скандируют "Честные выборы".

"БелАЗ" производит самосвалы особо большой грузоподъемности для 80 стран мира, компании принадлежит 30% всего мирового рынка карьерных самосвалов.