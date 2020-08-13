Роспотребнадзор сообщил про опасные сладости

Роспотребнадзор выявил нарушение в производстве хлебобулочных изделий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор провел исследование кондитерских изделий. По данным ведомства 6% продукта оказалось не соответствующего качества. Проверки качества хлебобулочных изделий проводятся с лабораторным контролем продукции.

«В первом полугодии 2020 года было исследовано 1 143 проб кондитерских изделий. По физико-химическим показателям не соответствовали нормативам 3% проб, по микробиологическим показателям - 6,5%. По санитарно-химическим показателям все исследованные пробы отвечали требованиям нормативов», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с нарушениями требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований и законодательства в сфере защиты прав потребителей по результатам контроля за качеством и безопасностью хлебобулочных и кондитерских изделий Роспотребнадзор вынес девять постановлений о назначении штрафов на общую сумму 604 тысячи рублей.

Изъято из оборота 110 партий хлебобулочных изделий, общим вес которых составил 217,78 килограмма, а также 76 партий кондитерских изделий весом 392,38 килограмма.