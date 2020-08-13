В Совфеде ответили на идею польского депутата о санкциях против России из-за Белоруссии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров. Фото ИТАР-ТАСС Антон Новодережкин

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров с недоумением отнесся к предложению депутата Европейского парламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский ввести санкции против России из-за текущей ситуации в Белоруссии.

По словам Сариуш-Вольского, если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».

«Как можно нейтрализовать то, чего нет? Россия вообще не вмешивалась... Белорусский народ избрал президента, кому-то это не понравилось. Я думаю, что Польша немного переусердствовала», — цитирует Джабарова RT.

Парламентарий раскритиковал предложение польского депутата и призвал дать ему «жесткий» ответ.

«Откровенно говоря, я думаю, что поляки просто переступили черту, за которую переходить нельзя. Все-таки ведите себя по-европейски. Я думаю, что это недостойно», — подчеркнул Джабаров.

Напомним, ранее депутат ЕС Яцек Сариуш-Вольский предложил Евросоюзу ввести санкции в отношении России, чтобы «минимизировать вмешательство» РФ в политику Минска. Польский политик выразил мнение, что Россия может быть причастна к ситуации в Белоруссии.