Губернатор Краснодарского края поручил муниципалитетам подготовиться к подвозу воды из-за критической ситуации на водохранилище

В этом году жаркая погода в Краснодарском крае доставила много проблем ее жителям. Впрочем, отсутствие дождей может привести к тому, что в ближайшие дни уровень воды в Краснодарском водохранилище опустится до критической отметки. В связи с этим в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения.

Вениамин Кондратьев уже поручил главам муниципальных образований держать ситуацию на контроле, в случае дефицита воды предусмотреть возможность обеспечения водой социальных объектов, жителей и туристов.

- Также необходимо привести в готовность резервную технику для организации подвоза воды и на случай возникновения пожара в безводных районах. При необходимости подключим дополнительные резервы из других районов края, – подчеркнул губернатор.

Отметим, что в Краснодарском крае работает оперативный межведомственный штаб. В случае дефицита воды на Анапском и Темрюкских водозаборах будет организована ее подача из Варнавинского водохранилища.