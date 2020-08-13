В Минске протестующие вышли к Дому правительства и ЦИК

В Минске колонна протестующих женщин двинулась к проспекту Независимости Фото: REUTERS

Колонна протестующих вышла на площадь независимости в Минске. Они подошли к Дому правительства и здания Центральной избирательной комиссии. Они свернули в район Немига, не доходя до площади Независимости. Пешеходы приветствуют их, а водители в автомобилях сигналят в поддержку и кричат из окон.

Милиции там нет.

Часть демонстрантов осталась около дворца республики и выстроилась в цепочку.

В течение часа стало известно, что протестующие покинули площадь Независимости в Минске, ушли в сторону дворца Независимости и Октябрьской площади, а вместо демонстрантов на площадь пришли верующие разных конфессий. Они совершают крестный ход за мир в Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Кроме того, на проспект Независимости вышла колонна женщин. Второй день они, одевшись в белую одежду, с цветами в руках выстраиваются в "цепочку солидарности", чтобы поддержать задержанных в протестах.