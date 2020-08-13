Мэр города Жодино пообещал работникам БелАЗа убрать ОМОН с улиц

Мэр Жодино сообщил, что ОМОН покинет улицы города через полчаса после того, как ему доложат, что угрозы захвата административных зданий нет Фото: REUTERS

Дмитрий Заблоцкий, мэр белорусского города Жодино, где расположен завод "БелАЗ", сообщил, что ОМОН покинет улицы города через полчаса после того, как ему доложат, что угрозы захвата административных зданий нет.

Вывести из города силовиков попросили сотрудники завода и пришедшие к проходной предприятия горожане.

Ранее сайт KP.ru опубликовал видео, на котором толпа работников завода собралась на территории предприятия, а проезжающие машины сигналят в поддержку, люди из окон жилых домов скандируют: "Честные выборы!".

После этого руководство завода "БелАЗ" опровергло информацию о забастовке на заводе и заявило, что власти города Жодино вместе с администрацией завода провели встречу с сотрудниками завода, чтобы обсудить происходящие в Беларуси события, и что на ней может присутствовать любой желающий.