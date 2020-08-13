Экономист объяснил, что значит для россиян возросший чистый долг страны Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Чистый государственный долг РФ превысил ликвидные резервы. Экономист объяснил, опасна ли данная ситуация для простых граждан и что это значит.

Новости от Центробанка и Минфина прокомментировал экономист Владимир Колмаков. Он отметил, что в целом сейчас ситуация нормальная. Превышение долга над резервами – это дефицит. Аналогичная ситуация имеется почти в каждом государстве.

- Главное, чтобы его размер не исчислялся разами в процентах к ВВП. Но это не наш случай. Даже в долгосрочной перспективе такая ситуация — нормальная, - заявил Колмаков «360».

Увеличение долга экономист связал с рядом факторов, в том числе с пандемией и выпавшими доходами по ряду направлений, в том числе нефтегазовой сфере.

- У нас произошла определенная разбалансировка..Речь идет об остатках денежных средств на счетах в банковской системе, то есть это фактически казначейские деньги, — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг - около 14,77 триллиона.

Специалисты полагают, что ситуация не будет сохраняться долгое врем. Скорее всего, государство начнет наращивать активы или сокращать размер госдолга, пишет argumenti.ru.