Доход Генпрокурора России за 2019 год составил 4,9 миллиона рублей

Генпрокурор РФ заработал 4,9 миллионов рублей за 2019 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокурор России Игорь Краснов задекларировал 4,9 миллиона рублей за 2019 год.

Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ впервые в должность генерального прокурора РФ отчитался о своих доходах. На сайте ведомства появилась декларация Краснова.

Кроме доходов в декларации отмечается недвижимость, которая находится в собственности Краснова. Ему принадлежит 1/2 доли квартиры площадью 124,3 квадратных метров. Вторая половина – в собственности несовершеннолетнего сына генпрокурора.

Также у Игоря Краснова есть дача площадью 213,3 квадратных метров и квартира 66,7 кв.

За 2018 год доход Игоря Краснова составил 4,5 миллиона рублей.

Игорь Викторович Краснов занял должность генерального прокурора России 22 февраля 2020 года. До этого около четырех лет был заместителем председателя Следственного Комитета Российской Федерации.