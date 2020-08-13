В офисах «Яндекса» и Uber в Минске начали следственные действия Фото: Shutterstock

Следственные действия начались в офисах компаний «Яндекс» и Uber в Минске, куда ранее ворвались неизвестные люди с оружием.

Об этом ТАСС сообщил сотрудник силовых структур, который находятся в представительствах компаний на проспекте Победителей, но он сообщил, «в настоящее время невозможно» встретиться с руководством представительств.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 13 августа, в первом часу дня в офис компании «Яндекс» в белорусской столице ворвались вооруженные люди. По сообщениям очевидцев, более 20 человек были одеты в черную форму без нашивок, с автоматами в руках. Позже стало известно о подобном инцидентем

С начала пандемии коронавирусной инфекции большинство сотрудников офиса перешли на удаленную работу. Однако часть работников все еще ходили на работу в офис, но пока неизвестно количество человек, которые находятся в зданиях.