“У нас нет офиса, все на удаленке»: в минском представительстве Wargaming опровергли информацию об эвакуации сотрудников

В четверг, 13 августа, в ряде СМИ появилась информация об эвакуации сотрудников минского филиала компании Wargaming. Фото: Shutterstock

В четверг, 13 августа, в ряде СМИ появилась информация об эвакуации сотрудников минского филиала компании Wargaming. Однако оказалось, что эти сведения не соответствуют действительности. Нам удалось дозвониться до пресс-секретаря минского офиса компании, которая занимается разработкой игры Word of tanks.

- На данный момент у нас нет офиса в Минске. Все сотрудники перешли на удаленный режим работы, - сообщили в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря, никаких репрессий со стороны силовиков сотрудники в Минске не испытывают.

- Мы работаем в прежнем режиме, без каких-либо изменений.

До пандемии коронавируса офис компании занимал поселение этажи минского офисного центра «Футурис».

Тем временем в минском офисе «Яндекса» сейчас проходит обыск. Очевидцы сообщают о 20 силовиках с оружием. По данным «КП», в офисе сейчас есть сотрудники «Яндекса». Их точное число пока неизвестно.

Напомним, сразу после выборов президента в ряде городов Белоруссии начались акции протеста. Задержаны несколько тысяч человек. Кроме того, в стране наблюдаются перебои в работе сотовых операторов и интернет-провайдеров.