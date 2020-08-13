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Протесты в Белоруссии

Политолог о возможных санкциях: Европа имеет мало экономических рычагов давления на Белоруссию

Ранее Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Политолог прокомментировал возможные санкции Евросоюза против Белоруссии

Политолог прокомментировал возможные санкции Евросоюза против Белоруссии

Фото: EAST NEWS

Евросоюз пригрозил ввести санкции против Белоруссии за подавление протестов. Правда, эксперты утверждают, что это не будет иметь сильного эффекта.

- Европа на самом деле имеет мало экономических рычагов на Белоруссию, потому что Белоруссия продает мало товаров. А вот Европа как раз зависит от Минска в части доставки нефти из России. То есть тут все наоборот, - заявил политолог Марат Баширов в эфире радио "Комсомольская правда".

Однако в этом вопросе есть другой узкий момент. Три страны (Польша, Латвия и Литва), которые хотят быть посредниками, на самом деле сами транспортирую ту нефть, которая идет из России в Европу по территории Белоруссии. Если они перекроют этот кран, тогда, конечно у белорусов будут проблемы. Но других серьезных санкций Европа ввести не сможет.

- А все остальное… Ну что, они введут личные санкции (уже вводили), ограничат финансы. Китай поможет. Это просто бездонная бочка денег для Белоруссии, - заявил политолог.