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Протесты в Белоруссии

Послы ЕС возложили цветы на месте гибели демонстранта в Минске

Представители европейских государств пришли на Пушкинскую площадь с красными гвоздиками
Александр КоцАлександр КоцАлександрКоц
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Послы ЕС пришли с цветами к месту гибели жертвы протестов

Послы ЕС пришли с цветами к месту гибели жертвы протестов

Фото: Александр КОЦ

На Пушкинской площади в Минске на месте, где погиб один из протестующих, послы ЕС возложили цветы.

Представители европейских государств в окружении граждан Белоруссии держат в руках красные гвоздики, которые они принесли, чтобы почтить память жертвы столкновений, передает корреспондент kp.ru Александр Коц с места событий.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии, по итогам которых победил Александр Лукашенко, на улицы Минска и других городов страны вышли недовольные результатами граждане. Возмущения переросли в массовые протесты. Чтобы усмирить граждан, на улицы Минска был отправлен ОМОН. 10 августа поступило сообщение, что один из протестующих погиб в момент столкновений. По некоторым данным он хотел бросить в сторону ОМОН неопознанное взрывное устройство, но оно взорвалось у него в руках.

Послы возложили цветы к месту гибели жителя Минска

Послы возложили цветы к месту гибели жителя Минска