В штабе Барбарико сообщили о потере связи с Тихановской Фото: REUTERS

Мария Колесникова, руководитель штаба арестованного экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, заявила о потери связи с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

«У меня со Светланой нет связи, но будем стараться ее возобновить», – сообщила она РИА Новости.

По ее словам, Тихановская «под давлением» записала свои видеообращения к белорусам с просьбой разойтись по домам. Колесникова напомнила, что перед отъездом в Литву, кандидата в президенты пропала в Центризбиркоме, куда пошла отдавать документы.

«На Светлану оказывалось и оказывается давление. Все очень печально, так не должно происходить … Она провела три часа в кабинете ЦИК с двумя представителями силовых структур», - заявила Колесникова.

Напомним, ранее Министерстве иностранных дел Литвы, куда уехала политик, также говорили, что власти Белоруссии вынудили Тихановскую покинуть страну.

Напомним, кандидат в президенты сообщала, что не собирается покидать Белоруссию, и не видит причин для преследования. Однако в записанном 11 августа видео, она рассказала о своем «очень тяжелом» решении уехать из страны, отметив, что отправилась к своим детям, а решение приняла «абсолютно самостоятельно» без влияния родных, друзей или штаба.

В своем втором видеообращении политик призвала поддерживающих ее белорусов не противостоять силовикам и разойтись по домам, а также проявить благоразумие, и соблюдать закон.