Назван лучший день недели для покупки авиабилетов

Эксперты назвали лучший день недели для покупки авиабилетов
Фото: Олег ЗОЛОТО
Эксперты туристического агрегатора Skyscanner выяснили, в какой день недели выгоднее всего покупать билеты на самолет. Лучшим днем для начала путешествия оказалась пятница.
- Вылетая в пятницу вместо воскресенья, вы в среднем сэкономите 21%. На дорогих рейсах это стоимость дополнительной ночи в отеле или дополнительного багажа, - пишет Daily Express.
Вылетая в воскресенье, также можно немного сэкономить - до 4%. На первый взгляд это не так много, но когда речь идет о групповых поездках или дорогих рейсах, 4% - более, чем весомая цифра.
А вот на среду эксперты не рекомендуют бронировать билеты - есть риск переплатить.
Выбор аэропорта не менее важен. Специалисты рекомендуют сравнивать цены в разных аэропортах.
- Мы выяснили, что семья из четырех человек, направляющаяся на Тенерифе, могла бы сэкономить более 500 фунтов стерлингов, если бы вылетала не из Лутона, а из Станстеда (другие лондонские аэропорты), - говорят эксперты.
Также специалисты советуют не покупать у одной и той же авиакомпании билеты в обе стороны. Порой лететь разными компаниями выходит дешевле.