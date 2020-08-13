Назван лучший день недели для покупки авиабилетов

Эксперты назвали лучший день недели для покупки авиабилетов Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты туристического агрегатора Skyscanner выяснили, в какой день недели выгоднее всего покупать билеты на самолет. Лучшим днем для начала путешествия оказалась пятница.

- Вылетая в пятницу вместо воскресенья, вы в среднем сэкономите 21%. На дорогих рейсах это стоимость дополнительной ночи в отеле или дополнительного багажа, - пишет Daily Express.

Вылетая в воскресенье, также можно немного сэкономить - до 4%. На первый взгляд это не так много, но когда речь идет о групповых поездках или дорогих рейсах, 4% - более, чем весомая цифра.

А вот на среду эксперты не рекомендуют бронировать билеты - есть риск переплатить.

Выбор аэропорта не менее важен. Специалисты рекомендуют сравнивать цены в разных аэропортах.

- Мы выяснили, что семья из четырех человек, направляющаяся на Тенерифе, могла бы сэкономить более 500 фунтов стерлингов, если бы вылетала не из Лутона, а из Станстеда (другие лондонские аэропорты), - говорят эксперты.

Также специалисты советуют не покупать у одной и той же авиакомпании билеты в обе стороны. Порой лететь разными компаниями выходит дешевле.