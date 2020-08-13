МИД РФ назвал безосновательными попытки найти "русский след" в дестабилизации Белоруссии

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва обеспокоена ситуацией в Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которая назвала безосновательными попытки найти «русский след» в дестабилизации ситуации в республике, но отметили внешнее давление на белорусские власти, и попытки внести разногласия в российско-белорусские отношения.

«Попытки найти русский след в организации беспорядков в стране безосновательны. Следы ведут в другие стороны, и факты об этом переданы белорусской стороне. Уверена, что попытки внести разлад в отношения двух стран обречены на провал», - заявила дипломат.

Мария Захарова отметила, что Москва заинтересована в стабильной ситуации в Белоруссии и надеется, что уже в скором времени обстановка в стране наладится, а также призывает все стороны к проявлению благоразумия и сдержанности.