Фронт Национального спасения Беларуси начал сбор материалов для суда над Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белорусский Фронт Национального спасения, о создании которого накануне заявил незарегистрированный Центризбиркомом кандидатом в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, объявил о сборе материалов для подачи в суд на лидера республики Александра Лукашенко.

Во Фронте Национального спасения заявляют о наличии договоренностей с рядом зарубежных юристов, и просят присоединить белорусских юристов для подготовки документов по формированию обвинения действующему президенту Белоруссии в Международном Суде в Гааге.

«Просим белорусских юристов подключиться к данному процессу с перечислением норм белорусского и международного законодательства, которые нарушил гражданин Лукашенко. Они могут включать в себя статьи уголовного кодекса Белоруссии. А также перечень нарушений международных соглашений, участником которых является Белоруссия», - говорится в обращении Фронт Национального спасения

Напомним, ранее все оппозиционные кандидаты в президенты Белоруссии обжаловали результаты выборов, а ещё два претендента на пост главы государства подали жалобу в ЦИК. Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса, а также призывали белорусского президента провести новые выборы, и создать специальный совет для диалога власти и общества.