Силовики покинули минский офис «Яндекса» Фото: Shutterstock

Около 15.30 по московскому времени шесть силовиков без каких-либо комментариев покинули в минский офис «Яндекса», в котором они несколько часов, после чего покинули его.

Как передает РИА Новости силовики покинули офис на служебном автомобиле, их лица были скрыты черными масками, и они не ответили на вопрос, какое ведомство представляют.

В самом офисе «Яндекса» также отказались давать какие-либо комментарии.

Напомним, в первом часу дня в четверг, 13 августа, в офис компании «Яндекс» в белорусской столице ворвались вооруженные люди, которые, по заявлениям очевидцев, было более 20 человек, а одеты они в черную форму без нашивок, с автоматами в руках.

Позже стало известно о подобном инциденте в офисе компании Uber. В офисах заблокированы несколько сотрудников и охрана. Также неизвестные ворвались в хаб водителей сервиса Яндекс.Такси.