«Мисс Беларусь-2018» призвала остановить агрессию на улицах

«Мисс Белорусь - 2018» часто сопровождала президента страны на мероприятиях. Фото: Instagram by_vasilevich

Победительница конкурса «Мисс Беларусь — 2018», а ныне депутат белорусского парламента 23-летняя Мария Василевич призвала прекратить насилие на улицах страны.

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза!» — написала она в Instagram.

Белоруссия не заслужила «такой боли», сказала Василевич.

Мария Василевич помимо титула победительницы конкурса красоты известна еще и тем, что на новогоднем празднике 2018 танцевала с Александром Лукашенко.

Напомним, массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после выборов, на которых с большим отрывом выигран Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Не согласные с результатами жители Минска вышли на улицы города. Чтобы усмирить толпу был привлечен ОМОН. Силовики приняли жестокие меры по отношению к протестующим. Множество видео заполнили сети, на которых омоновцы избивают и мужчин, и женщин.