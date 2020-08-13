Силуанов назвал безопасным возросший чистый долг России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне пандемии коронавирусной инфекции России пришлось пойти на увеличение государственного долга, и по состоянию на начало июля текущего года чистый государственный долг страны снова стал положительным, достигнув 1,55 триллиона рублей, однако этот показатель является безопасным. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остаётся одним из самых низких в мире», - сообщил глава Минфина.

Силуанов уточнил, что увеличить госдолг пришлось в связи с необходимостью предоставить поддержку гражданам и бизнесу, а доходы бюджета страны сократились из-за снижения цен на нефть, а также ограничения деловой активности.

При этом министр отметил, что показатели России намного лучше, чем во многих странах, а также в мире в целом. Силуанов напомнил, что по прогнозам МВФ, только за текущий год уровень мирового госдолга увеличится на 18,7 п. п. и достигнет 101,5 процента глобального ВВП, что является максимумом за всю историю.

Напомним, ранее экономист Владимир Колмаков объяснил, что значит для россиян возросший чистый долг страны, и опасна ли данная ситуация для простых граждан.