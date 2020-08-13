Специалист предупредил о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Любое лекарственное средство, в том числе вакцины, не совместимо с алкоголем, поэтому в день вакцинации от коронавируса нельзя употреблять алкогольсодержащие напитки. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Специалист пояснил, что спиртные напитки, помимо токсического действия, способны ослаблять действие вакцины, и, кроме того, негативно влияют на иммунитет, передаёт РИА Новости

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции сообщил президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа. Российский лидер отметил, что вакцинация будет добровольна для всех.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что российский препарат, получивший официальное название «Спутник V», в ходе пришедших испытаний показал свою высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета к COVID-19, а также безопасность в применении. Кроме того, по его словам, иммунитет к вирусу будет сохраняться от двух лет.