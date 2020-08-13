Еще несколько белорусских журналистов ушли с работы

Журналисты уходят с белорусского телевидения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще несколько журналистов белорусских СМИ приняли решение покинуть телеканалы, на которых работали. Вслед за ведущими программы «Макаёнка, 9» в четверг об уходе сообщил Михаил Островский, который работал на телеканале «НТВ-Беларусь».

«Сегодня я прекратил сотрудничество с Белтелерадиокомпанией. Могу сказать только спасибо всей команде телеканала «НТВ-Беларусь» за почти 5 лет совместной работы. «ЧП.by» - нужный проект, где мне не приходилось переступать через совесть. Но сегодня я понимаю, что не смогу быть честным перед собой при встрече в эфире с некоторыми гостями программы», - написал Островский на своей странице в Facebook.

Также уйти с работы решили корреспондент государственного агентства «БелТА» Павел Горбач, спортивный комментатор Сергей Беркутов, с телеканала ОНТ ушел корреспондент президентского пула Дмитрий Семченко, покинула должность популярная белорусская ведущая телеканала «Беларусь-1» Евгения Перлина и телеведущая Ольга Бельмач. Вслед за ними о своем уходе объявили телеведущие Сергей Козлович и Владимир Бурко.

«Никогда бы не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа», - заявил Сергей Бурко в своем интервью российскому телеканалу.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии, на улицы Минска вышли мирные жители, несогласные с победой Александра Лукашенко. Протесты переросли в столкновения с полицией и ОМОНом. На фоне беспорядков журналисты стали уходить с рабочих мест, выражая свое несогласие с действиями властей и выступая в защиту мирных жителей.