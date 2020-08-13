За пособием по безработице в США впервые с начала пандемии обратилось менее 1 млн человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Соединённых Штатах впервые с момента введения в начале марта ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса за финансовой помощью к властям обратились менее одного миллиона человек

Такие данные приводит Министерство труда США, за неделю, в период с 3 по 9 августа. Прогнозы экспертов ожидали показателей в 1,1 миллиона. При этом отмечается, что число заявок продолжает снижаться

Напомним, в апреле в США рабочие места потеряли 20,5 миллионов американцев. Таким образом уровень безработицы в стране вырос до рекордных 14,7 процента по сравнению с мартовскими 4,4 процента и обновил максимум 1940 года

Накануне Минтруд США сообщил о сокращении безработицы за июль до 10,2 процентов, количество рабочих мест выросли примерно на 1,8 миллиона, а за май и июнь появилось более 7,5 миллиона новых вакансий, что стало рекордом за всю американскую историю.