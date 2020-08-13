Польша и страны Балтии предложили Белоруссии посредничество Фото: REUTERS

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Об этом лидеры четырех стран сообщили в совместном заявление, в котором говорится о намерении помочь в укреплении независимости и суверенитета республики

«Изоляция - это не путь к процветанию и развитию какой-либо нации. Мы готовы предложить наше посредническое участие для достижения мирного урегулирования в Белоруссии и укрепления независимости и суверенитета Белоруссии», - говорится в заявлении

Напомним, ранее Польша, Латвия и Литва подготовили план вывода Белоруссии из кризиса. Страны призвали белорусского лидера Александра Лукашенко к созданию специального Национального совета для диалога власти и общества, а также проведению новых выборов.

Cитуацию в республики также собираются обсудить министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе чрезвычайной видеоконференции, которая должна состоятся в пятницу, 14 августа.