Российский Миг-31 вылетел на перехват самолета-разведчика США над Баренцевым морем

Российский истребитель засек американский самолет-разведчик Фото: GLOBAL LOOK PRESS

13 августа российские радиолокационные системы обнаружили в районе Баренцева моря объект, который приближался к российским границам.

На перехват вылетел МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж самолета идентифицировал цель, как Р-8А «Посейдон» ВМС США, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации.

После разворота американского самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы РФ допущено не было.

Напомним, что это не первая попытка американских разведчиков приблизиться к российским границам. Этим летом национальный центр управления обороной Российской Федерации зафиксировал более 5 подобных попыток. Так, например, в прошлую пятницу Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем. А месяцем ранее российские истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США.