Митинг около посольства Беларуси в Киеве: собравшиеся жгут дымовые шашки

В Киеве около белорусского посольства начался митинг в поддержку задержанных в соседней Белоруссии во время массовых протестов. Акцию организовало украинское бюро правозащитной организации Amnesty International.

«Мы требуем непредвзятого расследования этих ужасных событий, привлечения виновных в нарушении прав человека к ответственности. Призываем к освобождению участников и участниц мирных собраний и политических активистов и активисток, задержанных перед выборами», - приводит РИА Новости заявление одного из организаторов

В митинге принимают участие несколько десятков человек, большинство из которых одеты в желтые жилеты с названием правозащитной организации, и держат плакаты в поддержку белорусов, которые были избиты в ходе протестов, а также требуют от властей Белоруссии прекратить «полицейский произвол».

При этом в акции участвуют и несколько членов ЛГБТ-сообщества, которые в режиме открытого микрофона выступают в поддержку белорусов.

В какой-то момент один из участников митинга бросил в здание дипмиссии фаер и убежал. На акции также активно жгли рыжие дымовые шашки. Правоохранители безуспешно пытались этому препятствовать.