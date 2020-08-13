"Получил осколочное ранение, потом его избили": Коллеги рассказали про раненого на протестах в Минске врача

Коллеги рассказали про раненого на протестах в Минске врача Фото: Павел МАРТИНЧИК

Массовые протесты в Белоруссии не утихают уже пятый день. К акциям начали присоединяться и медики, некоторые из них даже пострадали от рук силовиков.

- Слезы и от эмоций, и от того, что происходит. Сильно пострадал коллега, наш доктор. Он позавчера (11 августа. - Ред.) в Уручье получил осколочное ранение, но еще его избили. Избито все - голова, руки, ноги, спина, не били только в живот, - рассказывают про раненного на протестах врача коллеги. Их слова передает "КП" Беларусь.

После случившегося медика арестовали на 15 суток, но за неимением мест в изоляторе отпустили. Сейчас он находится дома.

Утром, 13 августа, врачи вновь вышли на протест против насилия. В белых халатах они выстроились вдоль проспекта Независимости возле 1-й больницы. Затем многие из них разошлись.

Но во время обеда вдоль проспекта вместе с десятками минчан вновь стояли несколько медработников в белых халатах. Они махали цветами проезжающим водителям, которые громко сигналили в знак солидарности.