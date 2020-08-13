В ВОЗ рассказали, передается ли коронавирус через еду

В ВОЗ оценили возможность передачи коронавируса через еду Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты ВОЗ уверены, что коронавирус не может передаваться через еду и продукты. Но в то же время не стоит забывать, что он может оставаться на упаковке пищи, как это произошло, например, с пачками крыльев, импортированных из Бразилии в Китай. В КНР провели тестирование нескольких сотен упаковок. Из них 10 оказались "зараженными".

- Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке, - заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в ходе брифинга в Женеве.

Напомним, на этой неделе в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Первые партии прививок будут готовы уже в ближайшие три недели. Их получат медики и люди из группы риска. В гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года. При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что вакцинация от COVID-19 будет исключительно добровольной.