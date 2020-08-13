Работники крупных заводов Белоруссии вышли на акции протеста Фото: REUTERS

В четверг, 13 августа, сотрудники различных предприятий Белоруссии вышли на акции протеста с требованиями убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие, а также назначить честные президентские выборы.

К мирной акции солидарности присоединились работники заводов «Керамин» в Минске, БелАЗ, «Минского автомобильного завода», «Терразит» и другиъ.

Рабочие БелАЗа в ходе акции протеста передали мэру города свои требования об «отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов».

Как писал сайт kp.ru, 13 августа отличается ростом числа акций солидарности по всей Белоруссии. В «живые цепи» встраиваются медики, педагоги, работники белоруской Железной дороги. Все они выступают с требованием остановить насилие со стороны силовиков.