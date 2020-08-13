Ощущение, что ОМОН на это дело плюнул: Спецкор КП показал, как проходит акция солидарности в Полоцке

Спецкор КП показал, как проходит акция солидарности в Полоцке Фото: Владимир ВОРСОБИН

С самого дня президентских выборов, 9 августа, по всей Белоруссии не стихают акции протеста. Спецкор КП Владимир Ворсобин поехал из Минска по другим городам Белоруссии, чтобы посмотреть, какая ситуация сложилась в разных уголках республики. О том, что происходит в Полоцке он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Тут, конечно, масштабы меньше. Если в Минске автозаки большие, просторные, автобусы хорошие и новые, то здесь маленькие уазики, туда закидывают людей. Попроще, поржавее», - рассказал Ворсобин

По его словам, ситуация одна и та же, «единственное, опаснее в провинции, чем в Минске», где много людей, «можно завернуть за угол, и ты уже в безопасной зоне, и ничем не рискуешь».

«Здесь рискуешь всегда, потому что город пустой. И силовики, а я вчера был свидетелем, что они просто забирали людей с остановки. То ли у них план какой-то, то ли что. И когда ты идешь по пустынным улицам, ты как в рентгене, ты можешь легко попасть», - рассказал спецкор.

Напомним, в ходе протестов в Белоруссии силовики избивали даже тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели одного из протестующих в Минске. МВД республики также призналось в применении боевых патронов на поражение в Бресте. Однако в ведомстве указали на то, что это было вынуждено - сотрудников милиции атаковала группа агрессивно настроенных граждан