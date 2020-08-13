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Протесты в Белоруссии

Песни Цоя и аплодисменты: тысячи людей собрались на пушкинской площади в Минске

Место гибели одного из участников протестов стало одним из основных центров акций солидарности в Белоруссии
Елена ГильмановаЕленаГильманова
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Песни Цоя и аплодисменты: тысячи людей собрались на пушкинской площади в Минске

Песни Цоя и аплодисменты: тысячи людей собрались на пушкинской площади в Минске

Фото: Александр КОЦ

В четверг, 13 августа, по всей Белоруссии проходят акции солидарности против насилия со стороны силовиков. Одним из основных центров манифестаций в Минске стала площадь у станции метро Пушкинская в Минске, где накануне погиб один из участников протестов. Об этой акции рассказал спецкор КП Александр Коц.

По всей Белоруссии проходят акции солидарности

По всей Белоруссии проходят акции солидарности

Фото: Александр КОЦ

Несколько тысяч человек мирно стоят вдоль проезжей части, иногда хлопают, поют песни Виктора Цоя, и время от времени выходят к проезжей части вручить букеты цветов водителям, проезжающих мимо машин.

Несколько тысяч человек мирно стоят вдоль проезжей части и поют песни Виктора Цоя

Несколько тысяч человек мирно стоят вдоль проезжей части и поют песни Виктора Цоя

Фото: Александр КОЦ

Как писал сайт kp.ru, сегодняшний день протестов в Белоруссии большим числом «акций солидарности» - по всей стране выстраивают «живые цепи», выступая против насилия силовиков.

По всей стране выстраивают «живые цепи»

По всей стране выстраивают «живые цепи»

Фото: Александр КОЦ

В Минске «живые цепи» стали появляться еще с самого утра. К протестам присоединились медики и учителя. «Против насилия» выступили и сотрудники железнодорожных предприятий, и крупных заводов страны.