Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Протесты в Белоруссии

Глава МВД Белоруссии попросил извинения перед «попавшими под раздачу» на протестах

Юрий Караев взял на себя ответственность за произошедшие
Елена ГильмановаЕленаГильманова
КомментироватьОставить комментарий
Глава МВД Белоруссии попросил извинения перед «попавшими под раздачу» на протестах

Глава МВД Белоруссии попросил извинения перед «попавшими под раздачу» на протестах

Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за произошедшие в ходе митингов, и приносит извинение за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу».

«Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу», - заявил он

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. ОМОН преследовал демонстрантов в том числе во дворах домов, местные жители прятали их в своих квартирах. Силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили.

Сегодня, 13 августа, по всей республике с самого утра стали появляться «живые цепи» солидарности - «против насилия» силовиков выступили тысячи белорусов, среди них целые «цепи» врачей, педагогов, сотрудников железнодорожных предприятий, и крупных заводов страны.