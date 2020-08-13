Глава МВД Белоруссии попросил извинения перед «попавшими под раздачу» на протестах Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что берет на себя ответственность за произошедшие в ходе митингов, и приносит извинение за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу».

«Я беру ответственность и приношу извинение за травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу», - заявил он

Напомним, протесты в городах Белоруссии начались после прошедших 9 августа президентских выборах. ОМОН преследовал демонстрантов в том числе во дворах домов, местные жители прятали их в своих квартирах. Силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили.

Сегодня, 13 августа, по всей республике с самого утра стали появляться «живые цепи» солидарности - «против насилия» силовиков выступили тысячи белорусов, среди них целые «цепи» врачей, педагогов, сотрудников железнодорожных предприятий, и крупных заводов страны.