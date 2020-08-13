Мэр белорусского Жодино пришел на встречу с жителями

СИЗО Жодино. 13 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий пришёл на встречу с пришел на встречу с жителями Жодино. К этому шагу его утром призвали бастующие работники БелАЗа.

Люди пытались объяснить градоначальнику, что происходит на улицах города и что они боятся. Сейчас в центре города проходит многочисленный митинг с требованиями выпустить из жодинских изоляторов задержанных во время уличных протестов в Минске и других городах.

Напомним, за четыре дня протестов в республики были задержаны по меньшей мере 6,7 тысяч человек. Тех, кого задержали в Минске, отвозят в ИВС на улице Окрестина в самой белорусской столице или в СИЗО Жодино.

Как писал сайт kp.ru, люди, которые побывали на Окрестина, рассказывали о переполненных камерах, о том, что задержанных не кормят, у родных не принимают для них передачи. Граждане привозят к изолятору еду и воду, бесплатно отвозят в Минск тех, кого освободили в Жодино, и дежурят здесь по ночам

Сегодня сотрудники различных предприятий Белоруссии, в том числе БелАЗ, вышли на акции протеста с требованиями убрать ОМОН с улиц города, остановить насилие, освободить задержанных, а также назначить честные президентские выборы.