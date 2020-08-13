МВД Белоруссии: за трое суток совершили 11 наездов на правоохранителей Фото: Евгения ГУСЕВА

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что за трое суток протестов в республики было совершено 11 наездов на сотрудников правоохранительных органов.

«За трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!», - заявил глава МВД Белоруссии

Напомним, днем ранее, 12 августа, сайт kp.ru рассказывал о двух наездах на правоохранителей. Вечером в Минске машина сбила сотрудника ГАИ, который после аварии остался жив, но его госпитализировали, однако реанимационные мероприятия ему не потребовалась. Водитель попытался скрыться с места происшествия, его задержали с применением табельного оружия.

Примерно через час поступило сообщение о втором наезде на сотрудника милиции в Барановичах. Как и в первом случае его госпитализировали, а для задержания водителя также применяли оружие, но нарушитель сбежал.