Сенатор спрогнозировал, как увеличится теневой сектор экономики после кризиса Фото: REUTERS

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, доктор экономических наук Анатолий Артамонов спрогнозировал, как изменится теневой сектор экономики после кризиса.

По оценкам Росфинмониторинга, в 2019 году речь шла о двадцати триллионах рублей.

- То есть, бюджет недополучает порядка трех триллионов рублей – значительная сумма. Скорее всего, доля теневого сектора повысится, правда пока сложно определить, насколько масштабно, - комментирует «Российской газете» Артамонов.

Собеседник издания отметил, что сейчас различными ведомствами ищутся пути, что «работодателям было выгодно работать "в белую" и после пандемии».

- У малого бизнеса стоимость труда в себестоимости продукции почти 90 процентов. И если такой бизнес устанавливает зарплаты, в размере средней по региону, то можно было идти ему навстречу – предоставлять льготные тарифы для уплаты страховых взносов, - говорит Артамонов.