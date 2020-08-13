Глава МВД Белоруссии потребовал в первую очередь выпускать из изоляторов журналистов Фото: REUTERS

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что всегда против любого насилия по отношению к журналистам, и потребовал в первую очередь выпускать из изоляторов представителей СМИ, однако он попросил репортеров «не лезть в самое пекло».

Напомним, ранее глава МВД Белоруссии уже дал своим работникам установку «не трогать» журналистов, за исключением случаев, когда те становятся между нарушителями и правоохранителями. При этом в ведомстве заявляют, что в большинстве случаев задержанных корреспондентов отпускают без составления административного протокола.

Как писал сайт kp.ru, по данным Белорусской ассоциации журналистов, с начала протестов в Белоруссии были задержаны 68 корреспондентов, на данный момент под стражей остаются 23 сотрудника СМИ. Кроме того, за период с 9 по 13 августа зафиксировано 29 фактов насилия в отношении журналистов. Силовики без опознавательных знаков разбивали камеры, забирали карты памяти, срывали бейджи у работников СМИ.