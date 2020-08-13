Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний: отпущены более тысячи человек

Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний Фото: REUTERS

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не нужна война, он поручил разобраться со всеми фактами задержаний, уже отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям. Об этом сообщила председатель верхней палаты Парламента Наталья Кочанова

«Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении», - заявила она

Напомним, за четыре дня протестов в республики были задержаны по меньшей мере 6,7 тысяч человек, среди них не только участники протестов, некоторые просто проходили мимо акций. Тех, кого задержали в Минске, отвозят в изолятор в самой белорусской столице или в СИЗО Жодино.

Как писал сайт kp.ru, люди, которые побывали минском изоляторе, рассказывали о переполненных камерах, о том, что задержанных не кормят, а у родных не принимают передачи. Граждане привозят к изолятору еду и воду, бесплатно отвозят в столицу тех, кого освободили в Жодино.