Названы регионы, где чаще страдают от проблем со щитовидной железой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне стали чаще страдать от заболеваний щитовидной железы. Если в 2018 году было зарегистрировано 3,49 млн случаев, то в 2019 уже 3,62 млн таких заболеваний. Для сравнения в 2014 году речь шла о 2,84 млн случаев. Такие цифры были озвучены Минздравом, пишет NEWS.ru.

Где чаще страдают от данных заболеваний:

Москва - 290,7 тыс.,

Санкт-Петербург - 232,7 тыс.,

Краснодарский край - 143 тыс.,

Московская область - 141 тыс.,

Алтайский край - 133,2 тыс.

Где реже страдают от данных заболеваний:

Чукотский автономный округ - 860 человек,

Еврейская автономная область - 977 человек,

Ненецкий автономный округ -1421 человек,

Магаданская область -1965 человек,

Калмыкия - 3045 человек.

Ранее Роспотребнадзор делится статистикой: в России стали чаще болеть корью. Если в 2017 году на миллион населения приходилось пять заболевших, то теперь 17.