Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Россияне стали чаще страдать от заболеваний щитовидной железы

На данные недуги в 2019 году пришлось 3,62 млн случаев
Елена АкимоваЕленаАкимова
КомментироватьОставить комментарий
Названы регионы, где чаще страдают от проблем со щитовидной железой

Названы регионы, где чаще страдают от проблем со щитовидной железой

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне стали чаще страдать от заболеваний щитовидной железы. Если в 2018 году было зарегистрировано 3,49 млн случаев, то в 2019 уже 3,62 млн таких заболеваний. Для сравнения в 2014 году речь шла о 2,84 млн случаев. Такие цифры были озвучены Минздравом, пишет NEWS.ru.

Где чаще страдают от данных заболеваний:

Москва - 290,7 тыс.,

Санкт-Петербург - 232,7 тыс.,

Краснодарский край - 143 тыс.,

Московская область - 141 тыс.,

Алтайский край - 133,2 тыс.

Где реже страдают от данных заболеваний:

Чукотский автономный округ - 860 человек,

Еврейская автономная область - 977 человек,

Ненецкий автономный округ -1421 человек,

Магаданская область -1965 человек,

Калмыкия - 3045 человек.

Ранее Роспотребнадзор делится статистикой: в России стали чаще болеть корью. Если в 2017 году на миллион населения приходилось пять заболевших, то теперь 17.