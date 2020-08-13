Политолог: Закрытая избирательная система стала слабой стороной Лукашенко Фото: REUTERS

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в программе Сергея Мардана и Марии Бачениной Радио «Комсомольская правда» рассказал, что не может быть достоверных сведений о результатах президентских выборов в Белоруссии.

По словам эксперта, именно эта закрытая «белорусская избирательная система» всегда была преимуществом президента республики Александра Лукашенко, поскольку в данном случае нельзя поспорить и привести другие данные, однако на сегодняшний день она стала его слабой стороной.

«Потому что невозможно публично предъявить прозрачность процесса, сказать, что действительно люди так голосовали. Потому что одних прозрачных урн мало, чтобы люди поверили в легитимность, а самое главное, в корректность избирательной процедуры. В целом надо сказать, что, конечно же, избирательная кампания была проведена ужасно. И поствыборные действия и администрации президента, и избирательного штаба Лукашенко… Здесь даже слово «кондовый» является комплиментом», - заявил специалист.

Костин считает, что «это все безнадежно устарело еще 10 лет назад, и пытаться это продать еще раз 10 миллионам белорусов очень сложно, особенно учитывая, что поменялась структура населения и структура избирателей».