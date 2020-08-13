Посла Белоруссии вызвали «на ковер» в МИД Германии

Глава МИД Хайко Маас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 13 августа, в МИД Германии на фоне массовых протестов в Белоруссии вызвали посла Минска в Берлине Дениса Сидоренко, чтобы разъяснить ему позицию правительства ФРГ по ситуации в Белоруссии, сообщает немецкое издание Bild.

По его данным, встреча состоялась во второй половине дня. Белорусскому дипломату заявили, что результат президентских выборов в республике не был итогом демократического голосования. По мнению официального Берлина, народное волеизъявление в республике не соответствовало «минимальным стандартам демократических выборов».

Ранее 13 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что насилие в отношении демонстрантов, аресты мирных протестующих и журналистов в современной Европе неприемлемы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал около 80% голосов избирателей. С вечера воскресенья в стране не стихают массовые протесты, за это время были задержаны порядка 6,7 тысяч человек, среди них оказались не только участники митингов, но и люди, которые просто проходили мимо мест их проведения.

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