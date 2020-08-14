Люди не расходятся: Спецкор «КП» показал на видео улицы Минска

Вечером минчане не разошлись по домам, мирный протест продолжается Фото: Александр КОЦ

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который сейчас находится в столице Белоруссии, показал обстановку на улицах вечернего Минска.

Несмотря на поздний час, люди не расходятся. Мирный протест продолжается. Спецкор «КП» отмечает, что ближе к вечеру от представителей власти начали звучать примирительные нотки.

Александр Коц показал обстановку на улицах Минска Фото: Александр КОЦ

Как писал сайт kp.ru, вечером в четверг на улицы вышли люди разных профессий и политических взглядов, а на площади перед метро «Пушкинская» собралось рекордное за четыре дня протестов количество народа, причем сегодня там нет уже ставших привычными грузовиков и автобусов с ОМОНом.

Однако, как рассказал Александр Коц, подразделения милиции на всякий случай все-таки дежурят во дворах. Основные выступления оппозиции планируются на пятницу и субботу, сразу после официального оглашения результатов президентских выборов.