Большинство стран ЕС выразили протест из-за санкций США за «Северный поток – 2»

24 страны ЕС выразили протест из-за санкций США за «Северный поток – 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство стран Евросоюза выразили госдепартаменту США протест в связи с американскими санкциями против участников проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщает газета Die Welt со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, с осуждением санкционного давления на российский проект выступили 24 страны – члена ЕС, только три государства не присоединились к этому демаршу. Правда, собеседники газеты не уточнили, какие именно.

Отмечается, что страны ЕС обеспокоены «санкциями США против европейских предприятий и интересов», считая «экстерриториальное применение санкций нарушением международного права».

Напомним, после того, как Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта, швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода «Северный поток – 2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить «Северный поток – 2» и без участия иностранных подрядчиков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с немецким коллегой Хайко Маасом сказал, что строительство трубопровода может быть завершено в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).