Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Минтруд России предложил установить прожиточный минимум во втором квартале 2020 года предлагается на уровне 11 468 рублей.

В тексте документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточняется, что в целом по стране за второй квартал года предлагается установить величину прожиточного минимума на душу населения в размере 11 468 рублей, «для трудоспособного населения - 12 392 рубля, пенсионеров – 9 422 рубля, детей – 11 423 рубля».

Отмечается, что цифры согласованы с министерством экономического развития и Минфином России. В пояснительной записке к документу говорится, что увеличить размер прожиточного минимума необходимо в связи с тем, что во втором квартале подорожали некоторые продукты, стоимость которых используется при его исчислении. В частности, выросла цена на лук, картофель, морковь, капусту, свеклу и яблоки, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, неделю назад на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о финансовой помощи россиянам, оставшимся без работы во время действия режима повышенной готовности из-за вспышки коронавируса, и для тех, чей доход за период карантина стал ниже прожиточного минимума.