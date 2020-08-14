Больных с коронавирусом предложили лечить радиацией

Исследователи считают, что низкие дозы рентгеновских лучей могут помочь против пневмонии у больных коронавирусом Фото: REUTERS

Американские и канадские ученые предложили лечить вызванную коронавирусом пневмонию нового типа с помощью лучевой терапии. Причем с такой инициативой выступили несколько научных групп, проводивших исследования независимо друг от друга.

Методику лечения последствий заболевания COVID-19 радиотерапией опробовали в Канаде и США. Практика показала, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%. Однако, несмотря на такие обнадеживающие результаты, специалисты-радиологи указали на серьезные побочные эффекты такого лечения: лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но при этом радиация убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией, сообщает газета «Известия».

Российские медики считают, что перед тем, как проводить подобные эксперименты на людях, нужно испытать такой метод лечения на животных, так как ученые пока слишком мало знают о природе самого коронавируса.

«Радиотерапия нашла свое применение при лечении онкологических больных. Там логика простая — радиация разрушает клетку в фазе деления», - пояснил изданию заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Он добавил, что «так как опухолевые клетки интенсивно делятся, выше вероятность, что радиация убьет именно их», а «вот о том, чтобы методы лучевой терапии были ключевыми при лечении респираторных инфекций, нам неизвестно». По словам эксперта, сопутствующий ущерб здоровью от применения этого метода может оказаться значительно больше, чем положительный эффект от такого лечения.