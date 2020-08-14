Глава ВЦИОМ оценил, как проводились экзитполы в Белоруссии

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров на Радио «КП» Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, который в дни президентских выборов в Белоруссии находился в Минске по личным делам, в беседе с Радио «КП» оценил ситуацию с экзитполами. Он отметил, что с одной стороны дело с ними обстоит одновременно и «очень хорошо», и «очень плохо».

– Очень хорошо по формальным критериям. Результаты тютелька в тютельку совпали с теми результатами дала ЦИК. Там разброс 2-3%. В то же время плохо, потому что мало кто этим данным верит. И я могу понять, почему. Не только потому, что настроения оппозиционные в том же Минске достаточно высокие, мы это видим по выступлениям, дракам и так далее. Но еще и потому, что проводил опрос не профессиональный исследовательский центр социологический, который этим занимается постоянно, имеет соответствующую технологию, опыт, репутацию, в конце концов, а проводил его белорусский союз молодежи – это такое преемник белорусского комсомола. Ребята там молодые, задорны, яркие, но далеко не профессиональные социологи, – сказал глава ВЦИОМ.

– Но в целом с социологией сейчас в Белоруссии очень тяжелая ситуация, связанная с тем, что зарегулированная эта сфера, невозможно свободно проводить исследования социологические, нужно обязательно получать аккредитацию, получить ее весьма сложно. Поэтому ощущается, с одной стороны, огромный запрос на данное мнение, с другой стороны, огромный дефицит этих данных, – добавил эксперт.

Отвечая на вопрос о предварительных данных белорусского ЦИК, по которым действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко победил на выборах, получив 80% голосов, Валерий Федоров сказал, что пока сложно составить профессиональное мнение по этому поводу.

– Именно профессиональное мнение состоит в том, что сказать толком ничего невозможно. Как я уже говорил, экзитпол проводили не мы. Я был только наблюдателем. И могу сказать, что экзитпол, действительно, проводился. И что интервьюеры, действительно, стояли на участках, выполняли инструкции, задавали вопросы, считали явку, в общем, делали все, что положено. Но надо понимать, что эти люди только собирали информацию, а обобщается она в «центре управления полетами». А туда доступ никто из наблюдателей и я, в том числе, не имел. Технология была соблюдена. А что касается цифр, говорить профессионально что-то сложно, – пояснил глава ВЦИОМ.

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